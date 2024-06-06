В отдельных районах Москвы в четверг выпало больше 40% месячной нормы осадков

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Москве за несколько часов в отдельных районах выпало больше 40% месячной нормы осадков, сообщил телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Наибольшее количество осадков зафиксировано в Северном, Южном, Юго-Западном, Западном административных округах и Зеленограде.

"Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком, - сказано в сообщении. - Бригадами "Мосводостока" выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника".

"По прогнозу синоптиков, осадки сохранятся в течение всего дня. Возможны ветер с порывами до 20 м/с, гроза, град. Просим горожан быть предельно внимательными во время непогоды", - добавили чиновники.

Днем "Московская железная дорога" сообщила, что из-за ливня в городе подтопило переходы на железнодорожных станциях "Верхние Котлы" и "Бирюлево-Товарная".

Кроме того, на ВДНХ время грозы загорелась кровля здания, где находится центр развития ребенка "Детское посольство". Пожар потушили. СМИ сообщали, что причиной возгорания был удар молнии.