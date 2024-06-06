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В отдельных районах Москвы в четверг выпало больше 40% месячной нормы осадков

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Москве за несколько часов в отдельных районах выпало больше 40% месячной нормы осадков, сообщил телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Наибольшее количество осадков зафиксировано в Северном, Южном, Юго-Западном, Западном административных округах и Зеленограде.

"Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком, - сказано в сообщении. - Бригадами "Мосводостока" выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника".

"По прогнозу синоптиков, осадки сохранятся в течение всего дня. Возможны ветер с порывами до 20 м/с, гроза, град. Просим горожан быть предельно внимательными во время непогоды", - добавили чиновники.

Днем "Московская железная дорога" сообщила, что из-за ливня в городе подтопило переходы на железнодорожных станциях "Верхние Котлы" и "Бирюлево-Товарная".

Кроме того, на ВДНХ время грозы загорелась кровля здания, где находится центр развития ребенка "Детское посольство". Пожар потушили. СМИ сообщали, что причиной возгорания был удар молнии.

ВДНХ Зеленоград Мосводосток Москва МЖД
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