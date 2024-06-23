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Подмосковье готово принять пострадавших при ракетном ударе по Севастополю

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате ракетной атаки на Севастополь и сообщил, что Подмосковье готово оказать необходимую помощь.

"Атака ВСУ на пляж в Севастополе - это теракт против мирных людей. Наши искренние соболезнования всем родным и близким погибших. Подмосковье скорбит с вами. Раненым - скорейшего выздоровления. Подмосковье готово оказать всю необходимую помощь, в том числе принять пострадавших", - написал он в своем телеграм-канале.

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В воскресенье силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Севастополь. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ применили поставленные США ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них были сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщал, что пять человек, включая троих детей, погибли при ракетной атаке ВСУ, еще пятеро детей находятся в реанимации.

По данным Минздрава РФ, ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей.

Севастополь Подмосковье Андрей Воробьев
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