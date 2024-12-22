Вертолет со спасателями вылетел на поиски пропавшего на Камчатке самолета Ан-2

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - На Камчатке в воскресенье утром продолжились поиски пропавшего самолета Ан-2, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"Утром 22 декабря из поселка Оссора вылетел вертолет Ми-8 Камчатского авиапредприятия со спасателями Камчатской региональной поисково-спасательной базы на борту", - говорится в сообщении.

Также поиски пропавшего воздушного судна продолжает наземная группировка спасателей - шесть человек на снегоходах. Им предстоит преодолеть около 45 км.

В готовности к вылету из поселка Козыревск находится еще один вертолет Ми-8 со спасателями на борту.

Как сообщалось, самолет Ан-2, выполнявший местный авиарейс по маршруту Мильково - Оссора, пропал на Камчатке в четверг днем, на борту самолета были три человека.