Поиски пропавшего на Камчатке Ан-2 приостановлены с наступлением темноты

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели на Камчатке с наступлением темноты приостановили поиски пропавшего самолета АН-2, преодолев в субботу чуть менее половины оставшегося пути к месту сигнала аварийной посадки, сообщает региональный главк МЧС России.

"Сводная группировка спасателей на снегоходах в течение 21 декабря преодолела около 18 км. Поиски осложнялись погодными условиями, ограниченной видимостью и особенностями рельефа местности. 22 декабря, с наступлением светлого времени суток, поиски будут возобновлены", - говорится в сообщении.

В готовности к вылету из сел Мильково и Оссоры находятся два вертолета Ми-8 Камчатского авиапредприятия со спасателями Камчатской региональной поисково-спасательной базы на борту. В субботу погода не позволила начать поиски с воздуха.

Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев ранее уточнял, что наземная группа продвигается на снегоходах к месту сигнала аварийной посадки по реке Еловка.

Как сообщалось, сотрудникам МЧС и спасателям краевого ведомства к утру субботы оставалось преодолеть еще около 55 км.

Самолет Ан-2, выполнявший местный авиарейс по маршруту Мильково - Оссора, пропал на Камчатке в четверг днем по местному времени.

По предварительным данным, на борту самолета были три человека (члены экипажа). У "кукурузника" орловской авиакомпании "Фаеравиа", который вез коммерческий груз, в 160 км от райцентра Усть-Камчатск на востоке полуострова сработал сигнал аварийной посадки. В пункт назначения самолет вовремя не прибыл. Ближайший от предполагаемого места пропажи (80 км) населенный пункт - поселок Ключи Усть-Камчатского района на востоке полуострова.