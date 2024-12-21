Поиск

Поиски пропавшего на Камчатке Ан-2 приостановлены с наступлением темноты

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели на Камчатке с наступлением темноты приостановили поиски пропавшего самолета АН-2, преодолев в субботу чуть менее половины оставшегося пути к месту сигнала аварийной посадки, сообщает региональный главк МЧС России.

В РоссииНа Камчатке пропал самолет Ан-2Читать подробнее

"Сводная группировка спасателей на снегоходах в течение 21 декабря преодолела около 18 км. Поиски осложнялись погодными условиями, ограниченной видимостью и особенностями рельефа местности. 22 декабря, с наступлением светлого времени суток, поиски будут возобновлены", - говорится в сообщении.

В готовности к вылету из сел Мильково и Оссоры находятся два вертолета Ми-8 Камчатского авиапредприятия со спасателями Камчатской региональной поисково-спасательной базы на борту. В субботу погода не позволила начать поиски с воздуха.

Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев ранее уточнял, что наземная группа продвигается на снегоходах к месту сигнала аварийной посадки по реке Еловка.

Как сообщалось, сотрудникам МЧС и спасателям краевого ведомства к утру субботы оставалось преодолеть еще около 55 км.

Самолет Ан-2, выполнявший местный авиарейс по маршруту Мильково - Оссора, пропал на Камчатке в четверг днем по местному времени.

По предварительным данным, на борту самолета были три человека (члены экипажа). У "кукурузника" орловской авиакомпании "Фаеравиа", который вез коммерческий груз, в 160 км от райцентра Усть-Камчатск на востоке полуострова сработал сигнал аварийной посадки. В пункт назначения самолет вовремя не прибыл. Ближайший от предполагаемого места пропажи (80 км) населенный пункт - поселок Ключи Усть-Камчатского района на востоке полуострова.

Ан-2 МЧС России Камчатка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аэропорт Саратова временно закрыт на прием и отправку авиарейсов

Около месяца уйдет на сбор нефтепродуктов на побережье Краснодарского края

Около месяца уйдет на сбор нефтепродуктов на побережье Краснодарского края

Оперштаб сообщил о восьми атаках БПЛА в Татарстане

Введены временные ограничения на работу аэропорта Казани

Введены временные ограничения на работу аэропорта Казани

Россиянин приговорен к 19 годам заключения за передачу ФБР данных о военных

В Казани из-за атаки беспилотников произошел пожар в трех районах

Хинштейн опроверг информацию о попадании ракет в детскую больницу в Рыльске

Беспилотник ВСУ сбит над Татарстаном

Гибель ребенка в результате удара по Рыльску не подтвердилась

После украинского обстрела Рыльска без отопления осталось 88 жилых домов

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2065 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии121 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5582 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });