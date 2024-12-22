Средняя высота орбиты МКС увеличена на 2,3 км

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Орбита Международной космической станции (МКС) скорректирована для обеспечения запуска пилотируемого корабля "Союз МС-27" и посадки "Союза МС-26", запланированных на весну 2025 года, сообщили в "Роскосмосе" в воскресенье.

По предварительным данным Центра управления полетами, средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,3 км и составила 416,43 км.

"Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-28", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, включились в 04:10:00 по московскому времени и, по предварительным данным Центра управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения, проработали 811,3 секунды, выдав импульс величиной 1,3 м/с," - говорится в сообщении.

Как уточнили в "Роскосмосе", за все время полета МКС выполнена 371 коррекция высоты ее орбиты, из них 212 - с помощью двигателей кораблей "Прогресс".

На МКС работает экипаж из семи человек - космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, астронавты NASA Ник Хейг, Дональд Петтит, Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.