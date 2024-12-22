Поиск

Средняя высота орбиты МКС увеличена на 2,3 км

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Орбита Международной космической станции (МКС) скорректирована для обеспечения запуска пилотируемого корабля "Союз МС-27" и посадки "Союза МС-26", запланированных на весну 2025 года, сообщили в "Роскосмосе" в воскресенье.

По предварительным данным Центра управления полетами, средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,3 км и составила 416,43 км.

"Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-28", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, включились в 04:10:00 по московскому времени и, по предварительным данным Центра управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения, проработали 811,3 секунды, выдав импульс величиной 1,3 м/с," - говорится в сообщении.

Как уточнили в "Роскосмосе", за все время полета МКС выполнена 371 коррекция высоты ее орбиты, из них 212 - с помощью двигателей кораблей "Прогресс".

На МКС работает экипаж из семи человек - космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, астронавты NASA Ник Хейг, Дональд Петтит, Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.

Роскосмос NASA МКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экипаж и пассажир пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 эвакуированы

Найден пропавший на Камчатке самолет Ан-2, люди живы

Военная операция на Украине

В Орловской области после атаки БПЛА загорелся объект топливной инфраструктуры

Вторичные выбросы мазута с потерпевших крушение танкеров зафиксированы на Кубани

Вторичные выбросы мазута с потерпевших крушение танкеров зафиксированы на Кубани

Семь человек стали жертвами ДТП в Луганской народной республике

Бывший замглавы Минпросвещения Грибов арестован на два месяца

Бывший замглавы Минпросвещения Грибов арестован на два месяца

Что произошло за день: суббота, 21 декабря

В МВД сообщили о задержании бывшего замглавы Минпросвещения

МЧС заявило о завершении уборки мазута на крымском побережье

Власти ввели режим ЧС муниципального характера в Керчи из-за выброса мазута на берег

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5588 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2065 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии121 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });