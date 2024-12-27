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Суд в январе рассмотрит жалобу осужденного в Приморье экс-сотрудника Генконсульства США

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Пятый апелляционный суд общей юрисдикции (Новосибирск) назначил дату рассмотрения апелляционной жалобы бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова, в ноябре осужденного по делу о негласном сотрудничестве с представителями иностранного государства, следует из материалов, размещенных на сайте суда.

Заседание назначено на 10:00 17 января 2025 года, говорится в сообщении.

В декабре защита Шонова обжаловала приговор Приморского краевого суда, который назначил фигуранту 4 года и 10 месяцев колонии общего режима и штраф в размере 1 млн рублей.

Дело для рассмотрения было направлено в Пятый апелляционный суд общей юрисдикции.

Шонов обвинялся по ст. 275.1 УК РФ "в связи с незаконным осуществлением им негласного сотрудничества с представителями иностранного государства".

Фигурант был задержан в 2023 году по делу о сборе информации о специальной военной операции для США. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством).

По данным ФСБ, с сентября 2022 года до момента задержания Шонов за вознаграждение "выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Силлина Джеффри и Бёрнстайна Дэвида по сбору информации о ходе специальной военной операции, мобилизационных процессах в регионах России, о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента Российской Федерации в 2024 году".

Шонов, по данным ФСБ, с 1999 по 2021 гг. работал в генеральном консульстве США во Владивостоке и был уволен в связи с его закрытием.

США Владивосток Роберт Шонов
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