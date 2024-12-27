Госдума за год сэкономила более 1,3 млрд рублей из своего бюджета

Депутаты брали отпуск за свой счет и стали чаще летать эконом-классом, отметил Володин

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Госдума в 2024 году сэкономила 1 372 млн рублей, или 13,7% от общего бюджета палаты, эти деньги вернутся в госбюджет, сообщил спикер Думы Вячеслав Володин.

По его словам, больше всего удалось сэкономить за счет проведения конкурсных процедур по закупке товаров, работ и услуг - 787 млн руб. При этом 305 млн руб. удалось сэкономить из фонда оплаты труда депутатов, их помощников и аппарата.

"Депутаты, когда отсутствуют, берут отпуск за свой счет", - подчеркнул он.

По словам Володина, уменьшение расходов депутатов при работе в регионах позволило сэкономить 165 млн рублей, а сокращение командировочных расходов - 3 млн рублей. Например, депутаты стали чаще покупать авиабилеты в эконом-класс вместо бизнес-класса, пояснил он.

"За счет отмены взноса в международные организации экономия составила 112 млн", - добавил Володин.