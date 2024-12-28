"Азимут" отменил рейсы в Азербайджан из-за отзыва слотов аэропортами Баку и Гянджи

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Азимут" отменила рейсы в Азербайджан из аэропортов Минеральных Вод и Сочи, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Уточняется, что рейсы из Минеральных Вод в Баку и Гянджу, а также из Сочи в Баку отменены по причине отзыва слотов аэропортами Баку и Гянджа в связи с отзывом разрешения на полеты авиационными властями Азербайджана.

Ранее несколько иностранных авиакомпаний приостановили рейсы в РФ на фоне расследования катастрофы с пассажирским Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), произошедшей близ казахстанского Актау 25 декабря. Среди них сама AZAL (отменила полеты из Баку в 10 городов РФ), а также казахстанская Qazaq Air (из Астаны в Екатеринбург), израильская El Al (из Тель-Авива в Москву), арабская Flydubai (из Дубая в Сочи и Минводы).

На борту Embraer 190, который следовал из Баку в Грозный, находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. В Актау самолет направился после нескольких попыток совершить посадку в Грозном. В результате его крушения, по последним данным, погибли 38 человек.

Обломки самолета и показания свидетелей дают основания полагать, что имело место "внешнее вмешательство", сообщил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

Обстановка в районе аэропорта Грозный в день катастрофы была "весьма сложной", заявлял в свою очередь глава Росавиации Дмитрий Ядров. Украинские беспилотники, по его словам, "предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру" Грозного и Владикавказа, в связи с этим вводился режим "Ковер", предусматривающий "немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства". Кроме того, Ядров сообщил, что в районе аэропорта чеченской столицы был "плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости". Есть много "разных обстоятельств, которые необходимо совместно расследовать", заключил глава Росавиации.

"Азимут" базируется в аэропорту "Платов" (Ростов-на-Дону), а также в аэропортах Краснодара и Минеральных Вод. Парк авиакомпании состоит из 20 воздушных судов Superjet 100.