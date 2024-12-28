Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму в РФ

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в России.

"Утвердить прилагаемую Стратегию противодействия экстремизму в Российской Федерации. Признать утратившим силу указ президента Российской Федерации от 29 мая 2020 г. № 344 "06 утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года", - говорится в указе.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Как говорится в стратегии, "экстремизм является одной из наиболее сложных проблем современного российского общества, что связано в первую очередь с многообразием его проявлений, неоднородным составом экстремистских организаций, деятельность которых угрожает национальной безопасности Российской Федерации".

"На современном этапе отмечается тенденция к дальнейшему распространению радикализма среди отдельных групп населения и обострению внешних и внутренних экстремистских угроз", - отмечается в документе. При этом наблюдается "стремление экстремистских организаций, в том числе действующих из-за рубежа, к консолидации усилий в целях дестабилизации общественно-политической обстановки в Российской Федерации".

Внешними экстремистскими угрозами названы, в частности, поддержка, стимулирование и финансирование недружественными государствами и негосударственными образованиями экстремистской деятельности, направленной на дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической обстановки в РФ, нарушение единства и территориальной целостности РФ (в том числе инициирование "цветных революций"...), фальсификация мировой истории, пересмотр взглядов на роль и место России в ней, противоправные посягательства на культурноисторическое наследие Российской Федерации, распространение экстремистской идеологии, способствующей радикализации общества и отдельных лиц, а также содействие деятельности международных экстремистских и террористических организаций. При этом в стратегии "отмечается повышение активности участия иностранных и международных неправительственных организаций в антироссийской экстремистской деятельности".

"Наиболее опасным проявлением экстремизма является терроризм, представляющий глобальную угрозу международному миру и безопасности", - говорится в стратегии.

Кроме того, отмечается в документе, "серьезнейшие угрозы экстремистского характера исходят от широкого распространения идей неонацизма, усиления радикальных националистических вооруженных формирований (в том числе на Украине), поддерживаемых внешними силами, которые поощряют совершение на территории России преступных действий, включая диверсионно-террористические акты в отношении людей и гражданских объектов, с вовлечением в эти преступные действия российских граждан".

Внутренними экстремистскими угрозами названы, в частности, социальные, экономические, культурные, национальные, религиозные проблемы, которые используются националистическими, радикальными общественными, религиозными, этническими, иными организациями и объединениями, а также отдельными лицами в качестве повода для осуществления экстремистской и иной противоправной деятельности; распространение идеологии насилия; вовлечение (склонение, вербовка) российских и находящихся на территории РФ иностранных граждан (включая молодежь, мигрантов, участников сетевых групп) в экстремистскую и иную противоправную деятельность; финансирование экстремистской деятельности; формирование замкнутых этнических и религиозных анклавов; инспирирование сепаратистских проявлений в отдельных субъектах Российской Федерации на почве межнациональных (межэтнических) конфликтов, обусловленных их историческими и социально-экономическими особенностями и способных привести к дезинтеграции государства и нарушению единства российского общества; проникновение в органы публичной власти лиц, распространяющих экстремистскую идеологию либо способствующих ее распространению.

Одним из основных способов дестабилизации общественно-политической и социально-экономической обстановки в РФ, как говорится в стратегии, "становится привлечение представителей различных слоев населения к участию в несогласованных публичных мероприятиях (включая протестные акции), которые умышленно трансформируются в массовые беспорядки".

В документе также отмечается, что "одним из факторов, способствующих возникновению экстремистских проявлений, является сложившаяся в отдельных субъектах и населенных пунктах Российской Федерации неблагоприятная ситуация с противоправной деятельностью мигрантов, которая оказывает негативное влияние на межнациональные (межэтнические) и межконфессиональные отношения, нарушает исторически сложившийся национальный и религиозный баланс в ущерб безопасности российского государства".

Кроме того, "трудовые мигранты, прибывающие в Российскую Федерацию, вовлекаются в деятельность экстремистских и террористических организаций, сами активно распространяют радикальные идеи, участвуют в публичных мероприятиях, не согласованных с исполнительными органами субъектов Российской Федерации".

"Значительное негативное влияние на ситуацию в стране оказывает деструктивная деятельность иностранных и международных неправительственных организаций, а также подконтрольных им российских объединений, в том числе осуществляемая под видом реализации гуманитарных, образовательных, культурных и религиозных проектов и направленная на инспирирование протестной активности населения с использованием социально-экономического, экологического и других факторов", - говорится в стратегии.

Реализация настоящей Стратегии осуществляется в три этапа.

На первом этапе разрабатывается план мероприятий по реализации настоящей Стратегии, предусматривающий в том числе принятие законодательных и иных нормативных правовых актов РФ, субъектов РФ, направленных на противодействие экстремизму, а также корректировку действующих документов стратегического планирования, межведомственных и ведомственных планов мероприятий по противодействию экстремизму.

На втором этапе реализации настоящей Стратегии осуществляются: выполнение мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по реализации настоящей Стратегии; проведение мониторинга результатов выполнения плана мероприятий по реализации настоящей Стратегии; прогнозирование возникновения экстремистских угроз и дальнейшего развития общественно-политических и социально-экономических процессов по направлениям деятельности субъектов противодействия экстремизму; обеспечение вовлечения институтов гражданского общества (в том числе социально ориентированных и иных некоммерческих организаций) в деятельность, направленную на противодействие экстремизму.

На третьем этапе реализации настоящей стратегии планируется обобщить достигнутые результаты и при необходимости подготовить предложения по ее корректировке.

"Реализация настоящей Стратегии должна способствовать защите суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности Российской Федерации, поддержанию стабильной общественно-политической обстановки в стране, сокращению случаев проявления ксенофобии и радикализма в обществе, повышению уровня общественной безопасности, укреплению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, развитию духовного и гражданского единства многонационального народа Российской Федерации", - говорится в документе.