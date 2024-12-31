Локальные выбросы нефтепродуктов зафиксированы на пляже в Анапе

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы 21 декабря Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Мониторинговая группа зафиксировала локальные выбросы нефтепродуктов на центральном пляже Анапы, сообщает во вторник пресс-служба мэрии города-курорта.

"Прямо сейчас мониторинговая группа (...) фиксирует точечные выбросы мазута на участке от Лечебного пляжа до реки Анапка. Пятна концентрируются у берега. С утра рабочие приступят к очистке берега от нефтепродуктов, выброшенных за ночь", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что после крушения танкеров с нефтепродуктами с пляжей Черноморского побережья Краснодарского края вывезено более 70 тысяч тонн загрязненного мазутом песка.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км.

Общая протяженность зоны мониторинга на побережье Краснодарского края составляет 220 км. К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тыс. человек и 700 единиц техники.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской близ Анапы был введен режим ЧС.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на всей территории региона.

26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.