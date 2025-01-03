В Крыму за день убрали более 4,5 тонн песка с мазутом

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Более четырех тонн загрязненного мазутом песка убрали в Крыму в пятницу, сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.

"Собрано и вывешено около 4,68 т (528 мешков) загрязненного песка", - написала она в своем телеграм-канале.

Ранее в пятницу в МЧС РФ сообщили, что в Крыму обнаружен новый выброс нефтепродуктов в Ленинском районе на побережье, протяженностью 18 километров. Работы по очистке берега на этом участке выполнены более, чем наполовину (убрано 9,7 км), но приостановлены в связи с наступлением ночи и будут продолжены в субботу, уточнила министр.

Выбросы мазута с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, впервые зафиксировали на берегу Крыма 21 декабря.