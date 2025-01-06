На побережье Крыма обнаружили два новых выброса мазута

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Два новых выброса мазута зафиксировали на берегу Крыма в понедельник, сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.

"В городском округе Судак в районе мыса Меганом выявлен один факт наличия нефтепродуктов. Незначительное загрязнение каменистой местности протяженностью 0,05 км. Также выявлен факт загрязнения в Ленинском районе в селе Яковенково", - написала она в своем телеграм-канале.

Шевцова уточнила, что в Яковенково загрязнена береговая полоса Опукского заповедника на 3 километрах, из них 1,5 километра уже очищено. Работы по уборке побережья продолжат во вторник, заключила министр.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.

В Крыму выбросы мазута фиксируют с 21 декабря. По последним озвученным данным (на воскресенье), в республике собрали почти 250 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.