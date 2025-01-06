На побережье Севастополя за два дня собрали более 110 тонн песка с мазутом

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Более 110 тонн загрязненного мазутом грунта собрали на побережье Севастополя за двое суток работ, сообщил в понедельник губернатор города Михаил Развожаев.

"За вчера было вывезено 84,5 тонны загрязненного мазутом грунта. Сегодня собрали еще 27,3 тонны. Всего за 2 дня собрано 111,8 тонны", - написал он в своем телеграм-канале.

Развожаев добавил, что обнаружено 42 птицы, пострадавших от выброса мазута, их доставили в государственную ветлечебницу.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.

Выбросы мазута фиксируют в Севастополе с 3 января, в Крыму - с 21 декабря. Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.