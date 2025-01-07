В Госдуме поддержали решение Минобрнауки об отказе от бакалавриата

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Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В Госдуме поддерживают предложение Минобрнауки об отказе от бакалавриата, переходе на базовое и специализированное высшее образование с 1 сентября 2026 года, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"Со своей стороны будем поддерживать Минобрнауки в реализации этого вопроса. От качества подготовки кадров зависят развитие экономики и технологический суверенитет нашей страны", - приводит пресс-служба Госдумы слова Володина во вторник.

По предложению Минобрнауки, новая система высшего образования будет иметь три уровня обучения: базовое высшее, специализированное высшее и аспирантура. Переход не затронет уже стартовавшие учебные курсы. Базовый уровень будет длиться от 5 до 6 лет. Специализированный уровень займет от 1 до 3 лет.