Путин назвал разлив мазута в Черном море одним из самых серьезных вызовов в области экологии

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал разлив мазута после крушения танкеров в Черном море одним из самых серьезных вызовов в области экологии за последние годы.

"Мы не можем обойти стороной один из вопросов, связанных с экологией. Речь идет о ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море и разливе нефтепродуктов", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.

"Это один из самых серьезных вызовов в области экологии, с которым мы столкнулись за последние годы", - подчеркнул президент.

"Я бы попросил (главу МЧС - ИФ) Куренкова Александра Вячеславовича дать оценку тому, что сейчас мы имеем, тому, что мы должны сделать в ближайшее время, чтобы минимизировать последствия этого экологического происшествия", - добавил президент.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.