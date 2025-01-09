Около 140 тыс. тонн загрязненного мазутом песка собрано с побережья Чёрного моря

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - С водной поверхности и береговой линии Чёрного моря группировкой более 8 тысяч человек собрано около 140 тысяч тонн мазута с песком, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

Министр доложил президенту РФ Владимиру Путину на совещании с членами правительства РФ, что в четверг в акватории Керченского пролива собрано 25 тонн нефтесодержащей жидкости. С побережья и в порту Анапы собрано более 139,6 тысячи тонн нефтепродуктов, загрязнённого песка и грунта. В Крыму собрано и вывезено свыше 270 тонн загрязнённого мазутом грунта, в Севастополе собрана 141 тонна загрязнённого песка.

По словам Куренкова, к ликвидации последствий ЧС в акватории Чёрного моря привлечены более 800 единиц техники.

Помимо этого, министерством в откачке мазута после крушения танкеров "Волгонефть" применяется специализированная нефтесборная система, сообщил министр.

Глава МЧС отметил, что сейчас в Краснодарском крае выявлены и определены шесть основных участков работ по сбору нефтепродуктов общей протяжённостью 63 км. "Несмотря на то, что на береговой линии основной объём нефтепродуктов собран, в результате сильного ветра и нагонной волны почти ежедневно мы фиксируем повторные локальные выбросы мазута на берег, которые оперативно ликвидируются", - сказал Куренков.

На территории Крыма мазутные пятна обнаружены вдоль береговой линии острова Тузла.

Министр сообщил, что ведомством сформирован дополнительный резерв личного состава из Невского и Тульского спасательных центров, а также аэромобильной группировки МЧС РФ по Ставропольскому и Краснодарскому краям, Волгоградской, Астраханской, Самарской и Саратовской областям.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута.

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.