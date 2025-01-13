МЧС сообщило о спасении на Кубани почти 6 тысяч птиц, пострадавших от мазута

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - На побережье Черного моря в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края спасатели и волонтеры нашли после разлива мазута почти 6 тысяч пострадавших птиц, сообщило федеральное МЧС.

"В населенном пункте Витязево работает центр по оказанию помощи животным. Всего обнаружены почти 6 тысяч пернатых", - говорится в сообщении.

Ранее оперштаб Кубани сообщил, что 11 января еще более 90 очищенных от мазута птиц ( в основном - чомги) доставлены на реабилитацию в краснодарский сафари-парк.

Разлив мазута произошел после крушения в Керченском проливе 15 декабря двух танкеров.