Из танкера "Волгонефть-239" осталось откачать 300 тонн мазута

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что осталось откачать около 300 тонн мазута из севшего на мель танкера "Волгонефть-239".

"Всего в четырех танках кормовой части судна ("Волгонефть-239" - ИФ) находилось около 1400 тонн мазута. Мазут вывозили битумовозами, перегружали в цистерны, доставляем железнодорожным транспортом в места утилизации. По состоянию на сегодня на 8 утра уже откачано свыше 1100 тонн мазута, то есть осталось 300 тонн мазута", - сказал Савельев в ходе совещания президента РФ с членами правительства.

Он отметил, что завершить откачку мазута планируется на следующей неделе. "Основные очаги выброса мазута на берег устранены, новых масштабных выбросов в настоящее время не зафиксировано", - сказал Савельев.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.