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Рядом с затонувшей кормой танкера "Волгонефть 212" ограничат движение судов

В Морспасслужбе считают, что толщина металла кормы позволяет поднять ее со дна

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае участок морской акватории, где была обнаружена корма затонувшего танкера "Волгонефть 212", отметят конусами и закроют для движения судов, сообщает оперативный штаб региона.

От берега кормовая часть "Волгонефти 212" находится на расстоянии примерно в 11 км, она лежит на глубине 20 метров. На электронных картах место отмечено навигационными знаками. Данные в гидрографическую службу передали специалисты Морспасслужбы.

"В ближайшее время на воде установят специальные знаки. Желтые конусы и специальная фигура - топовый крест - будут означать, что этот участок акватории закрыт для прохода над ним судов", - отмечается в сообщении.

Телеграм-канал Минтранса сообщает, что продолжается работа по определению дальнейшей судьбы "Волгонефть 212". Водолазные группы Морспасслужбы обследуют состояние фрагментов танкера на предмет возможных утечек мазута. Проводится герметизация корпуса, новых выходов топлива не зафиксировано.

Специалисты также проводят замеры остаточной толщины наружной обшивки корпуса, оценивают прочность конструкции и возможности ее подъема максимально безопасным для окружающей среды способом.

Параллельно ведется работа с научными кругами и экологами - обсуждение возможных вариантов подъема и утилизации танкера. Мнения всех сторон будут учтены при разработке проектной документации, которой сейчас занимается специализированный научный центр.

Водолазы Морспасслужбы провели замеры толщины металла кормы "Волгонефти 212" при помощи ультразвукового измерителя , поэтапно замеряли каждый квадратный метр кормы, сообщил оперштаб. Полученные данные записывали в специальную таблицу, также фиксировали на видео, чтобы передать всю информацию службам и специалистам, которые разрабатывают стратегию, как поднимать затонувшие части судов.

Как рассказал главный водолазный специалист Морспасслужбы Денис Полянский, толщина металла кормы "Волгонефть 212" позволяет поднять судно со дна, но чтобы удостовериться в этом, проведут еще несколько погружений.

"Задача очень важная и сложная. Первостепенно - убрать с грунта данный объект, чтобы избежать последствий, разливов того мазута, который запечатан в танкере. Мы понимаем, что корпус сейчас нормальный, толщина внешней обшивки корпуса более-менее приличная. Минимальная толщина корпуса, которую мы сейчас определили, - это 6 мм. Это хороший металл, к которому можно применить какие-либо нагрузки", - сказал Полянский.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 22 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Минтранс Краснодарский край Керченский пролив Морспасслужба Волгонефть 212 Денис Полянский
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