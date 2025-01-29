ГПУ президента призвало синхронизировать использование цифрового рубля банками и продавцами

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Государственно-правовое управление (ГПУ) президента концептуально поддержало законопроект, который с июля 2025 года поэтапно вводит для банков и продавцов обязанность предоставлять клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями, однако высказало замечания к документу.

Управление в отзыве на законопроект обращает внимание на необходимость синхронизации сроков для кредитных организаций и крупных продавцов (с выручкой более 30 млн за прошлый год) возможности оплаты товаров и услуг цифровыми рублями, а также на трудности, которые могут возникнуть у малого бизнеса из небольших населенных пунктов при подключении к платформе, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией ГПУ президента.

Поправки в законодательство, устанавливающие для банков и торгово-сервисных предприятий (ТСП) сроки начала работы с цифровыми рублями, были внесены в Госдуму вместе со второй версией законопроекта об универсальном платежном QR (№ 811008-8) в конце декабря 2024 года. Согласно документу, системно значимые банки должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями с 1 июля 2025 года, банки с универсальной лицензией - с 1 июля 2026 года, другие кредитные организации - с 1 июля 2027 года.

Одновременно проектом вносится поправка в статью 16.1 закона о защите прав потребителей, которым более семи лет назад продавцов обязали принимать карты "Мир". Согласно изменениям, крупные ТСП обязаны предоставлять возможность оплаты товаров и услуг цифровыми рублями с 1 июля 2025 года. Продавцы с выручкой выше 20 млн рублей должны будут обеспечить такую возможность с 1 июля 2026 года, в остальных случаях - с 1 июля 2027 года.

По мнению ГПУ президента, при таких условиях может сложиться ситуация, когда у продавца с крупной выручкой (у которого обязанность возникает с 1 июля 2025 года) открыты счета в банке с универсальной лицензией (который будет обязан исполнять требования по использованию цифровых рублей только с 1 июля 2026 года). Соответственно, отдельные продавцы окажутся вынуждены с 1 июля 2025 года для расчетов с клиентами открыть счета в системно значимых банках и не смогут использовать счета в других кредитных организациях до 1 июля 2026 года или 1 июля 2027 года в зависимости от категории.

Сейчас закон о защите прав потребителей, обязывающий продавцов принимать оплату с использованием национальных платежных инструментов, не распространяет эту обязанность на продавцов с выручкой за предшествующий год ниже 20 млн рублей, а также на торговые объекты с выручкой менее 5 млн рублей за предшествующий год.

При этом, согласно законопроекту, такие ТСП обязаны будут обеспечить возможность оплаты цифровыми рублями с 1 июля 2027 года без каких-либо исключений. Использование различных подходов к применению национальных платежных инструментов "представляется сомнительным", отмечает управление.

Кроме того, в отдаленных или небольших населенных пунктах может отсутствовать спрос на использование цифровых рублей даже с учетом доступа в интернет. В связи с этим возложение на продавцов обязанностей по оборудованию торговых объектов специальным программным обеспечением и техническими средствами для переводов цифровых рублей с высокой вероятностью приведет к избыточным издержкам для малого бизнеса в таких населенных пунктах, считает ГПУ президента.

Антифрод на платформе цифрового рубля

Банки во время пилотирования платформы, которое началось в 2023 году, до ее выхода в промышленную эксплуатацию (то есть до июля 2025 году), должны будут настроить свои внутренние процессы и информационные системы, для чего необходимо принятие ряда нормативных актов, отмечает Альфа-банк в своем анализе последствий принятия законопроекта, с которым знаком источник "Интерфакса".

По мнению банка, среди них наиболее чувствительный - находящийся в Госдуме проект закона об интеграции цифрового рубля в процедуры ПОД/ФТ. Кредитная организация "считает целесообразным" ускорить его подготовку, говорится в анализе.

Законопроект (№ 576830-8) о распространении "антиотмывочных мер" на операции с цифровыми рублями был внесен в Госдуму в марте 2024 года, а затем принят в первом чтении в октябре. В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению было решено, что основные функции по ПОД/ФТ на платформе будет выполнять не только ЦБ, как предполагалось изначально, но и банки, сообщал замначальника управления методического обеспечения финмониторинга, валютного контроля и гособоронзаказа службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Сергей Ключевский. По его словам, принятый в первом чтении законопроект кардинально отличается от документа, доработанного ко второму чтению, который пока еще не был внесен в парламент.

Ранее заместитель директора департамента платежных систем Т-Банка Сергей Хромов сообщал, что банк планирует успеть технологически обеспечить прием цифровых рублей в установленные сроки (то есть до 1 июля 2025 года). При этом, по его словам, из-за продолжающейся доработки платформы цифрового рубля существует риск задержки. "Мы, конечно же, обозначили, что к 01.07 должны успеть технологически, но есть риск. Поэтому считаем целесообразным изменить срок запуска, чтобы выпустить хороший продукт", - говорил Хромов.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Первый этап тестирования прошел в режиме friends and family при участии около 600 физлиц из числа сотрудников 12 банков. Второй этап пилота начался 1 сентября, количество участников-физлиц выросло с 600 человек до 9 тысяч, а количество юрлиц - с 22 компаний до 1200. Ожидается, что ко второму этапу пилота присоединятся 19 банков. Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начинать поэтапно с 1 июля 2025 года.