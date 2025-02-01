Возгорание на "СИБУР-Кстово" полностью ликвидировано

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Пожарные объявили о полной ликвидации возгорания на территории предприятия "СИБУР-Кстово" (Нижегородская область), сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МЧС в субботу.

Как сообщалось, на территории предприятия "СИБУР-Кстово" 29 января упали обломки БПЛА, что вызвало возгорание. Со ссылкой на Минобороны РФ сообщалось, что над Нижегородской областью в тот день было сбито три беспилотника.

Вечером в пятницу пресс-служба предприятия сообщила, что отгрузка продукции временно не производится. На территории предприятия ведутся работы по устранению последствий падения обломков сбитого БПЛА.