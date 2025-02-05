В Кремле в курсе предложений Трампа по Газе и реакции Иордании и Египта

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле указали на несогласие Иордании и Египта с инициативой президента США Дональда Трампа переселить население сектора Газа в эти арабские государства.

"Что касается темы переселения, да, мы слышали заявления господина Трампа на этот счет. Также мы слышали и видели заявления и из Аммана, и из Каира, где говорилось о неприятии такой идеи. Пока мы таким образом и смотрим на происходящее на Ближнем Востоке", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующее предложение Трампа.

Он также напомнил о позиции России, согласно которой урегулирование на Ближнем Востоке возможно только на принципах существования двух государств - палестинского и израильского.

Ранее Трамп выступил с идеей переселения палестинцев из сектора Газа в Египет и Иорданию, чтобы заняться восстановлением региона и заявил о готовности США взять сектор Газа под контроль.