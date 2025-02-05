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Владелец S7 Филев не стал комментировать иск Генпрокуратуры к аэропорту "Домодедово"

Владелец S7 Филев не стал комментировать иск Генпрокуратуры к аэропорту "Домодедово"
Владислав Филев
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Владелец авиакомпании S7 Владислав Филев отказался комментировать судебный иск Генпрокуратуры к базовому для перевозчика аэропорту "Домодедово" и его бенефициарам.

"Как мы можем оценивать государство?" - сказал он журналистам в кулуарах форума NAIS-2025 в ответ на просьбу оценить ситуацию с иском.

"Домодедово" никуда не денется. Оно стояло и стоять будет", - добавил он.

На прошлой неделе Арбитражный суд Московской области принял к производству иск Генпрокуратуры к 30 компаниям группы "Домодедово" и ее бенефициарам. Надзорный орган требует взыскать в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", которое владеет группой, а также признать недействительными сделки в рамках редомициляции ряда структур в периметре "Домодедово". Как утверждается в иске, бенефициары аэропорта Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу.

В качестве обеспечительных мер суд согласился наложить арест на доли (акции) Каменщика и Когана в российских и иностранных юрлицах, обязал их обеспечить сохранность имущества "Домодедово" и одновременно запретил давать указания по его отчуждению или оставлению вне юрисдикции России, а также по остановке деятельности операционных компаний.

Помимо этого, суд запретил органам управления группы принимать решения о допэмиссии, выплате дивидендов и вознаграждений членам совета директоров, совершать действия, направленные на вывод денежных средств и иного имущества. Наложен арест на имущество группы (за исключением средств для расчета с поставщиками, выплаты кредитов, налогов и штрафов, а также зарплат работникам) и на все принадлежащие группе ценные бумаги и доли в юрлицах, в том числе находящиеся на брокерских счетах.

Суд обязал операционные компании "Домодедово" обеспечить представителям Росавиации доступ к их деятельности, а также финансовой и технической документации "для исключения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности граждан". В ведомстве сообщали, что оно "держит на контроле" деятельность аэропорта, рисков для его нештатной работы нет.

"Домодедово" - один из крупнейших аэропортов России. Основные базовые авиакомпании - S7, "Уральские авиалинии", Red Wings, среди обслуживаемых зарубежных перевозчиков - Emirates, Air Arabia, Egypt Air. По данным Росавиации, за 10 месяцев 2024 года пассажиропоток "Домодедово" составил 13,3 млн человек, что на 23,5% меньше, чем годом ранее.

S7 Владислав Филев Дмитрий Каменщик Домодедово Генпрокуратура Росавиация
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