Захарова назвала популистскими заявления Трампа о судьбе сектора Газа

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Реализация в полном объеме договоренностей между Израилем и ХАМАС должна являться основной задачей международного сообщества, эпатажные заявления политиков лишь добавляют напряженности, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Любые рассуждения, заявления такого популистского, легковесного характера, эпатажного плана о каких-либо иных мерах паллиативного характера, на современном этапе носят контрпродуктивный характер и не способствуют решению проблемы, просто лишь добавляют напряженности", - сказала она, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о готовности США занять и восстановить сектор Газа.

По словам Захаровой, ситуация в Газе "превратилась в катастрофу", и в первую очередь необходимо обеспечить содействие всем нуждающимся в регионе, сохранить устойчивое и долгосрочное перемирие. "Первым шагом на этом пути должна стать реализация в полном объеме договоренностей между Израилем и ХАМАС", - подчеркнула дипломат.

По ее словам, "именно решение этой задачи является главной, центральной целью, и на этом должны быть сосредоточены все усилия всех сторон, заинтересованных в достижении мира в Газе, формировании надлежащих условий для выхода на полноформатное урегулирование палестинского вопроса".

"Россия (...) готова наравне с другими ответственными членами международного сообщества принимать самое деятельное участие в преодолении последствий конфликта в Газе и, в целом, в нахождении путей достижения всеобъемлющего, устойчивого урегулирования палестинской проблемы", - отметила Захарова.