ЦАХАЛ подготовит план, позволяющий палестинцам покинуть сектор Газа

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) разработать план, который позволит жителям сектора Газа, желающим покинуть анклав, сделать это беспрепятственно, сообщает в четверг The Jerusalem Post.

"План будет включать в себя опции выхода через пограничные переходы, а также специальные механизмы для маршрутов по морю и воздуху", - заявил министр обороны.

Кац также выразил поддержку плану президента США Дональда Трампа по выселению палестинцев из сектора Газа, отметив, что у них должно быть право на то, чтобы покинуть анклав и эмигрировать.

Среди стран, в которые, по его мнению, могли бы переехать палестинцы, Кац назвал Испанию, Ирландию, Норвегию и другие государства, которые "выдвигали ложные обвинения" относительно войны Израиля и ХАМАС. Также все эти страны признали государственность Палестины.

Ранее Трамп заявил, что жителей сектора Газа нужно переселить в Египет и Иорданию или в другие страны. Он высказал идею о том, что США возьмут под контроль анклав, проведут "обезвреживание опасных бомб и другого оружия", а также перестроят сектор Газа. Однако данную инициативу американского президента раскритиковали лидеры многих стран мира.