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Активистку "Открытой России" Шевченко заочно приговорили к 17 годам колонии

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд заочно назначил активистке организации "Открытая Россия", деятельность которой признана нежелательной на территории РФ, Анастасии Шевченко (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов) окончательное наказание по совокупности приговоров в виде 17 лет колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

"Установлено, что Шевченко, ранее осужденная за участие в деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории Российской Федерации (ч.1 ст.284.1 УК РФ), содействовала террористической деятельности путем организации финансирования терроризма", - говорится в сообщении.

Так, в феврале 2025 года Шевченко разместила в интернете видеоматериалы, содержащие призывы к осуществлению сбора денежных средств для запрещенной в РФ террористической организации "Азов" а также ссылки на сайт данной организации с отражением способов перевода денежных средств в ее пользу.

По данным пресс-службы Южного окружного военного суда, в настоящее время Шевченко находится за рубежом.

Как сообщалось, 21 января 2019 года в отношении Шевченко было возбуждено уголовное дело по ст.284.1 УК РФ (деятельность нежелательной организации) из-за организации политических дебатов и публикации поста о лекции "Открытой России", что стало первым случаем уголовного преследования по этой статье в России.

С января 2019 года она находилась под домашним арестом. В январе 2020 года ей смягчили условия содержания под домашним арестом и разрешили прогулки и звонки. Рассмотрение уголовного дела в отношении Шевченко в суде началось в июне 2020 года.

В феврале 2021 года Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону назначил Шевченко четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. В августе того же года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону сократил на год условный срок активистке.

Открытая Россия Ростов-на-Дону Анастасия Шевченко
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