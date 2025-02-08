Что случилось этой ночью: суббота, 8 февраля

Атака дронов на Ростов и Краснодар, встреча Трампа и Исибы, гибель дельфинов после крушения танкеров в Керченском проливе

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- 36 украинских беспилотников сбили за ночь над регионами России. В Ростове-на-Дону повреждены окна в 14 многоквартирных домах. Эвакуированы 68 жильцов одной из многоэтажек. В Краснодарском крае повреждения получили пять домов.

- США и Япония подтвердили, что в соответствии с Договором о взаимном сотрудничестве и безопасности готовы совместно обеспечивать оборону спорного архипелага Сенкаку.

- Дональд Трамп сообщил, что Япония в скором времени начнет закупать американский сжиженный природный газ в рекордных объемах. Он также отметил, что страны договорились более тесно сотрудничать для борьбы с экономической агрессией Китая.

- Федеральный судья Карл Николс приостановил распоряжение властей США об отправке в административный отпуск большинства сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID).

- Правительство Швеции объявило о планах внести изменения в законодательство об оружии, включая ограничение доступа к полуавтоматическому оружию, после стрельбы в образовательном центре в Эребру.

- Количество погибших дельфинов после крушения танкеров и разлива мазута в Керченском проливе достигло 84 особей, сообщила директор центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.