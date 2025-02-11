Экс-губернатор Никитин будет отвечать за цифровую трансформацию в Минтрансе

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин, назначенный на прошлой неделе заместителем министра транспорта РФ, будет ответственным за цифровую трансформацию в министерстве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Кроме того, Никитин будет координировать деятельность "по информатизации и автоматизации транспортного комплекса России". В его непосредственном подчинении находится департамент цифрового развития.

"Также Андрей Никитин контролирует деятельность департамента стратегического развития. Таким образом, он непосредственно координирует работу Минтранса по вопросам разработки и реализации стратегии развития транспортного комплекса страны, основных документов стратегического развития отдельных отраслей транспорта", - добавили в пресс-службе.

В минувшую пятницу сообщалось, что президент Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий Никитина на посту губернатора Новгородской области по собственному желанию. Ранее в этот день стало известно об уходе с поста замглавы Минтранса Дмитрия Баканова, который курировал в ведомстве цифровизацию транспорта, он возглавил "Роскосмос" вместо Юрия Борисова.