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Российские сенаторы одобрили закон о повышении военных пенсий

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам.

Документ направлен на исполнение решения президента РФ по индексации этого вида пенсий на уровень фактической инфляции за 2024 год (9,5%).

Закон с 1 января 2025 года устанавливает размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии в соответствии со статьей 43 закона № 4468-I, в размере 93,59%, что позволяет увеличить "реальный" размер пенсии на 9,5% по отношению к январю 2024 года, сказал, комментируя инициативу, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее пояснил, что "в октябре прошлого года так называемые военные пенсии были проиндексированы на 5,1%, однако реальный уровень инфляции по итогам года оказался выше прогнозируемых значений: 9,5%", поэтому подготовлены соответствующие корректировки закона о дополнительном увеличении военных пенсий еще на 4,4%, причем с первого января текущего года, к уже произведенным выплатам за два первых месяца будет сделана доплата".

Андрей Картаполов Михаил Мишустин Госдума Совет Федерации
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