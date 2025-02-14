ЦБ установит макропруденциальные лимиты на выдачу ипотеки заемщикам с ПДН более 80%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Банк России планирует ввести макропруденциальные лимиты (МПЛ) на выдачу ипотечных кредитов заемщикам с показателем долговой нагрузкой (ПДН) свыше 80%, заявила на брифинге глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Банк России с 1 июля 2025 года для ограничения рискованной ипотеки начнет использовать инструмент макропруденциальных лимитов.

"Макропруденциальные лимиты мы будем вводить, скорее всего, на ипотеку с показателем долговой нагрузки 80+ и соответствующим LTV. Возможно, скорректируем макронадбавки в этом сегменте", - сказала она.

В ноябре 2024 года ЦБ планировал установить более жесткий критерий для ипотеки, которая будет ограничена лимитами. Регулятор хотел установить МПЛ на выдачу заемщикам кредитов с ПДН более 50% и одновременно низким первоначальным взносом (менее 20%). В 2023 году на этот сегмент пришлось около 30% выдач.

ЦБ также планирует ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок свыше 30 лет, так как за последний год доля таких кредитов в выдачах выросла с 10% до 20%. Банки увеличивают срок кредита, чтобы снизить размер среднемесячного платежа по ипотеке, но на таком длительном горизонте (30+ лет) заемщик может столкнуться со сложностями в обслуживании долга, которые банки не в состоянии оценить в момент выдачи кредита, говорится в материале ЦБ.

Значения МПЛ будут установлены на таком уровне, чтобы не допустить ухудшения текущих стандартов кредитования (около средних значений по крупнейшим банкам, выдающим ипотечные кредиты). При введении МПЛ Банк России готов снизить макропруденциальные надбавки по ипотеке с "заградительного" уровня (по наиболее рискованным кредитам они сейчас установлены на уровне 900%).

В среднесрочной перспективе при росте кредитования чрезмерно высокими темпами могут быть дополнительно установлены МПЛ по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам с повышенным уровнем долговой нагрузки либо низким первоначальным взносом.

При принятии решений по МПЛ и определении целевой структуры ипотечного кредитования Банк России будет учитывать ситуацию на рынке ипотеки и в проектном финансировании, обеспечивать баланс рисков и доступности кредитования для граждан.

Чтобы минимизировать операционную нагрузку на кредитные организации, Банк России предлагает вводить МПЛ в отношении ипотечных кредитов в два этапа. Так, с 1 июля 2025 года могут быть введены лимиты на выдачу кредитов на покупку ДДУ, а также готового жилья и апартаментов. При необходимости не ранее 1 января 2026 года ЦБ может установить лимиты для кредитов на индивидуальное жилье, а также других видов ссуд (например, нецелевых потребительских кредитов, обеспеченных ипотекой; кредитов на приобретение объекта недвижимого имущества, обеспеченных залогом имеющегося недвижимого имущества).