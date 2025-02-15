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Водоснабжение нарушено в трех селах Республики Алтай из-за землетрясения

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Водоснабжение нарушено в трех селах Республики Алтай из-за субботнего землетрясения, организован подвоз воды, сообщил глава региона Андрей Турчак.

"В трех селах Кош-Агачского района из-за нарушения водоснабжения организована доставка воды", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, в республике завершили обследование социальных объектов. В течение дня в Горно-Алтайске и районах работали 99 комиссий. Конструктивных повреждений зданий социальной сферы не выявлено. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, все дороги и мосты - в проезжем состоянии.

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"Дополнительные обследования с привлечением управления капстроя республики запланированы в начальных школах сел Улита и Иодро, ФАПе села Купчегень Онгудайского района и в ДК села Удаловка Турочакского района", - сообщил Турчак.

Все службы и органы власти республики по-прежнему работают в режиме повышенной готовности.

Как сообщалось, в 08:50 (04:50 по Москве) в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Алтай поступило сообщение о том, что в 08:48 местного времени в 1,3 км юго-восточнее населенного пункта Бельтир Кош-Агачского района зарегистрированы подземные толчки силой в эпицентре 6,4 магнитуды.

Сейсмическое событие ощущалось по всей территории Республики Алтай.

Алтай Андрей Турчак Кош-Агачский район Горно-Алтайск
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