Песков назвал разговор Путина и Трампа мощным сигналом к диалогу и готовности говорить о мире

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Состоявшийся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом является мощным сигналом того, что две страны попытаются решить существующие проблемы посредством диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это - мощный сигнал о том, что теперь будем пытаться решать проблемы посредством диалога, и теперь будем говорить о мире, а не о войне. Ведь что было с предыдущей администрацией: никакого диалога, война до конца. Это была официальная позиция предыдущей администрации. Судя по заявлениям президента Трампа (теперь позиция такова - ИФ): решаем проблемы через диалог, никакой войны, нужен мир", - сказал он в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Такая позиция, добавил Песков, "по идее, любому здравомыслящему человеку и государству должна импонировать больше".

Ранее пресс-секретарь главы государства отметил, что разговор Путина и Трампа был доброжелательный и конструктивный.

Телефонный разговор президентов РФ и США состоялся 12 февраля