Что произошло за день: вторник, 18 февраля

Переговоры в Эр-Рияде, последствия атаки на КТК и продление программы маткапитала

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Первые за несколько лет российско-американские переговоры прошли в Эр-Рияде. Сергей Лавров отметил, что сторонам удалось не только слушать, но и слышать друг друга. РФ и США ждет долгий путь по исправлению ошибок администрации Байдена, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

- Fox News сообщил о трехступенчатом плане США и России по Украине: перемирие, выборы на Украине, а потом - подписание финального соглашения. Сергей Лавров заявил, что не видел никаких сообщений о подобном плане. Между тем Реджеп Тайип Эрдоган назвал Турцию идеальной страной для переговоров России и США по Украине.

- РФ и США договорились налаживать диалог по возобновлению сотрудничества в экономике, включая энергетику и космос, сообщили в российском МИД. Комментируя экономическую сторону отношений, Кирилл Дмитриев констатировал, что американский бизнес потерял более $300 млрд из-за того, что ушел с российского рынка. По его словам, необходимо вести совместные проектов с США, в том числе в Арктике.

- США и Россия договорились о восстановлении прежнего числа служащих посольств в Москве и Вашингтоне, заявил госсекретарь Марко Рубио. Сергей Лавров отметил, что стороны условились обеспечить скорейшее назначение послов двух стран.

- Атака дрона на объект КТК, скорее всего, была ответом Украины на переговоры РФ-США, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Последствия повреждения нефтеперекачивающей станции будут устраняться 1,5-2 месяца, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана примерно на 30%. СКР завел дело о теракте. Между тем Сергей Лавров сообщил, что на переговорах в Эр-Рияде представители США предлагали ввести мораторий на атаки на энергетические объекты РФ и Украины.

- Дума приняла закон о продлении программы маткапитала до 31 декабря 2030 года. До принятия закона предусматривалось, что программа маткапитала действует до 3 декабря 2026 года.

- Путин поручил выплачивать по 65 тыс. руб. ежемесячно жителям Курской области, утратившим имущество, до полного освобождения региона от ВСУ. Выплата коснется более 112 тысяч человек.

- Два игрока футбольного клуба из Верхней Пышмы умерли после тренировки. Они играли в любительской команде. Официальных данных о причинах смерти не приводится.