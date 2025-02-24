Россия и США на экспертном уровне обсудят "раздражители" в отношениях двух стран

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Представители России и США на экспертном уровне обсудят "раздражители" в отношениях двух стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сославшись на достигнутые 18 февраля договоренности.

"Речь идет о начале того разговора на экспертном уровне по линии МИД, о чем условились наши делегации в Эр-Рияде. Это тот самый диалог по раздражителям и по, в первую очередь, разблокировке работы дипломатических представительств двух стран", - сказал он.

Так он прокомментировал слова замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, который ранее сообщил о предстоящих переговорах. "Конкретику" по переговорам будут сообщаться по линии МИД.

Глава МИД России Сергей Лавров также сообщил 24 февраля, что Россия и США на этой неделе проведут полноценный раунд переговоров по устранению проблем в функционировании дипмиссий двух стран. На прошлой неделе, по его словам, состоялись два технических контакта по этой теме. "На этой неделе уже состоятся полноценные консультации, которые, я надеюсь, снимут искусственные препятствия, нагроможденные демократическими администрациями в США за последние годы", - заявил Лавров.