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В Кремле заявили, что приняли извинения Вучича за ошибочное голосование в ООН

В Кремле заявили, что приняли извинения Вучича за ошибочное голосование в ООН
Президент Сербии Александр Вучич
Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле приняли извинения президента Сербии Александра Вучича за делегатов, ошибочно проголосовавших в Организации Объединенных Наций за антироссийскую резолюцию по Украине, такая оперативная реакция импонирует Москве, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Безусловно услышали, безусловно приняли (извинения Вучича - ИФ). Действительно, случаются технические ошибки. И конечно, такая оперативная реакция главы государства весьма импонирует нам", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так он ответил на вопрос, как в Кремле отнеслись к тому, что делегация Сербии ошибочно проголосовала за западную резолюцию ООН по Украине, и приняли ли извинения Вучича.

Делегация Сербии проголосовала в Генассамблее ООН за западную резолюцию по Украине "по ошибке", заявил сербский президент. По словам политика, Сербия должна была воздержаться.

Дмитрий Песков ООН Сербия Украина Александр Вучич
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