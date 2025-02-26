Поиск

128 украинских беспилотников сбили за ночь над регионами РФ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сбили 128 украинских беспилотников над регионами в ночь на среду, сообщили в Минобороны РФ.

83 беспилотника ликвидировали над территорией Краснодарского края, 30 дронов сбили над Крымом, восемь - над акваторией Азовского моря, пять - над Черным морем, по одному беспилотнику уничтожили над территориями Брянской и Курской областей.

На Кубани в результате падения обломков сбитых дронов повреждения получили три дома в нескольких муниципалитетах, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 февраля 2025 годаВоенная операция на Украине
Вениамин Кондратьев Краснодарский край Азовское море Минобороны Черное море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Краудлендинг-платформа JetLend анонсировала IPO на "СПБ бирже"

Что произошло за день: вторник, 25 февраля

ВС не признал за банками право изымать прибыль клиентов от операций по ошибочным курсам

ВС не признал за банками право изымать прибыль клиентов от операций по ошибочным курсам

Минфин поддержал поправки об обязательном раскрытии тарифов на денежные переводы

Минфин поддержал поправки об обязательном раскрытии тарифов на денежные переводы

Рособрнадзор начал работу над системой учета достижений при поступлении в вузы

Рособрнадзор начал работу над системой учета достижений при поступлении в вузы

Минприроды оценило общие запасы редких металлов в России в 658 млн тонн

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5911 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне46 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2185 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });