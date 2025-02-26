128 украинских беспилотников сбили за ночь над регионами РФ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сбили 128 украинских беспилотников над регионами в ночь на среду, сообщили в Минобороны РФ.

83 беспилотника ликвидировали над территорией Краснодарского края, 30 дронов сбили над Крымом, восемь - над акваторией Азовского моря, пять - над Черным морем, по одному беспилотнику уничтожили над территориями Брянской и Курской областей.

На Кубани в результате падения обломков сбитых дронов повреждения получили три дома в нескольких муниципалитетах, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.