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В США задумались об отправке на Украину миротворцев не из Европы

В США задумались об отправке на Украину миротворцев не из Европы
Фото: Suzanne Kreiter/The Boston Globe via Getty Images

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Вашингтоне считают, что в случае завершения конфликта на Украине туда можно будет направить миротворцев из неевропейских стран для поддержания перемирия, сообщает The Economist.

По его данным, чиновники предлагают привлечь миротворцев из таких стран, как Бразилия или Китай, разместить их на линии прекращения огня, чтобы они выполняли функцию буфера.

The Economist отмечает, что вице-президент США Джей Ди Вэнс мог сообщить представителям стран Евросоюза, что силы, состоящие только из европейских военных, будут менее эффективны при взаимодействии с Россией.

Ранее многие СМИ писали о дискуссиях на предмет отправки на Украину европейских миротворцев в случае прекращения огня.

Бразилия Евросоюз США Китай Украина Джей Ди Вэнс
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