Снижение бронирования туров Анапы к 2024 году достигает 60-70%

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Снижение бронирований туров в Анапу составляет сейчас 60-70% по сравнению с тем же периодом 2024 года, но динамика продаж в последние две недели начала меняться в позитивную сторону, сообщил журналистам президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Ситуацию с Анапой надо рассматривать не в статике, а в динамике. Мы действительно имеем в настоящий момент фактические показатели достаточно невеселые. Отстаем от прошлого года в динамике бронирований примерно на 60-70%. Но последние недели мы видим, что динамика начинает меняться. Мы видим позитивные тренды. В частности, прошлая неделя к позапрошлой неделе мы фиксируем почти двукратное увеличение объема бронирования на июль-август и порядка 20% увеличения бронирования на май-июль", - сказал он после совещания о перспективах летнего сезона на курорте.

По его словам, это говорит о том, что у потребителя начинает меняться восприятие Анапы на фоне изменения информационного фона - появления позитивных новостей, появления в интернете фотографий очищенных пляжей, чистого моря и так далее.

"Понятно, что сейчас пока говорить, что проблемы нет, нельзя. Мы понимаем, что все будет зависеть от позиции Роспотребнадзора, который сейчас, после окончания морозов в Анапе и замерзших пляжей, возобновит заборы материалов для тестирования и исследований. По результатам этих исследований мы ждем, что Роспотребнадзор выскажет какую-то позицию. Думаю, что вот то, что сейчас видно, то, что мы сейчас наблюдаем, и ту работу, которую проводят администрация и всевозможные службы, которые направлены на решение проблемы, это все вселяет определенный оптимизм, мы понимаем, что сейчас пляжи точно не выглядят так, как они выглядели в начале года, когда сюда был выброшен мазут, этого всего нет", - отметил Уманский.

Он добавил, что те отели, которые сейчас открыты, не фиксируют просадки загрузки в межсезонье.

Минэкономразвития после летнего сезона в Анапе может принять дополнительные меры поддержки туристического и гостиничного бизнеса, если они понадобятся, сообщил на этом же совещании глава департамента туристских проектов ведомства Георгий Груша.

"Сейчас решение принято по отсрочке до конца года. Есть согласованное с Минфином решение о том, чтобы в случае необходимости вернуться к этому вопросу по итогам летнего сезона. Как пройдет летний сезон, посмотрим, что у нас будет уже по факту с загрузкой, посмотрим, что будет по факту с выручкой компаний. И тогда при необходимости, если будет она, вернемся к вопросу обязательно в сентябре-октябре и вместе с вами рассмотрим возможность дополнительных отсрочек, рассрочек платежей", - сказал он.

"Но давайте в позитивном ключе мыслить, и я думаю, что такая отсрочка нам, возможно, с вами и не понадобится. Поэтому еще раз хотел напомнить о том комплексе мер, в том числе и поддержки бизнеса, которая применяется сейчас на федеральном уровне", - добавил он.

Груша напомнил, что Минэкономразвития уже анонсировало ряд мер поддержки турбизнеса курорта, пострадавшего от разлива мазута в Черном море.

"Мы сегодня видим по загрузке бизнеса, в том числе, по той информации, которую получаем, выручка немного снижается и, конечно, мы, как регуляторы отрасли, не можем на это не реагировать. Мы понимаем, что бизнесу и отрасли здесь нужна некая поддержка, да, временная, понятно. И сегодня мы с Министерством финансов Российской Федерации прорабатываем и уже коллеги из Минфина проект соответствующего постановления правительства разработали об отсрочке платежей по социальным взносам с первого-третьего квартала на конец этого года. В ближайшее время, мы надеемся, что такое постановление правительства выйдет. Оно позволит в какой-то степени здесь постоянные расходы, которые несет бизнес, в том числе и на персонал, немножко снизить", - сказал Груша.

Он добавил, что министерство предлагает властям региона подумать и о других мерах поддержки. Например, отсрочках по налогам на имущество и землю, по арендным платежам.

"Для нас самое важное, чтобы инвестиционная активность сохранялась на территории, потому что она обладает большим инвестиционным потенциалом, 17 крупных инвестпроектов сегодня в стадии активной реализации. Девять из них реализуются с помощью мер государственной поддержки, это в том числе и наше льготное кредитование", - сказал Груша.

По его словам, по таким проектам предлагается продлить сроки инвестиционной реализации и не применять санкции за нарушение планов-графиков по выборке кредитных средств. Груша напомнил, что с 14 февраля корпорация МСП запустила "горячую линию", где можно получить информацию обо всех мерах поддержки для бизнеса.

Директор департамента отметил, что в Минэкономразвития ждут решения Роспотребнадзора о возможности открытия пляжей и купания в Анапе в марте, исходя из этих решений будут предприниматься дальнейшие действия.

"Коллеги, насколько они докладывают на каждой правительственной комиссии, в еженедельном режиме мониторят состояние и моря, и питьевой воды. Поэтому ждем, как коллеги обещали, в марте они сделают предварительные выводы относительно возможности открытия. Поэтому, исходя из этих решений, будем уже отталкиваться от наших совместных дальнейших действий", - сказал Груша.

Он добавил, что туристы тоже взяли паузу в ожидании этих решений.

"По Анапе, конечно, динамика чуть-чуть хуже по весне, порядка 20-30% снижения. По лету пока видим слабый уровень бронирования. Туристы - в ожидании того, как разрешится ситуация, какие решения будут приняты. Конечно, здесь в ожидании не только туристы, но и мы с вами, как представители отрасли", - подчеркнул он.

В то же время, в целом по Краснодарскому краю, по словам представителя Минэкономразвития, ситуация неплохая.

"Мы в ежедневном режиме мониторим, в том числе с помощью представителей крупных федеральных туроператоров, динамику бронирования, объемы продаж, которые сегодня происходят. В целом по Краснодарскому краю у нас на весну уровень бронирования находится на сегодня по весеннему сезону в пределах прошлого года. Там колебания плюс-минус один процент. По лету, по Краснодарскому краю, на сегодняшний день есть небольшое снижение относительно динамики бронирования прошлых лет, но опять же на сегодня, как мы все с вами понимаем, лето бронируется еще достаточно в небольшом объеме, поскольку у нас глубина принятия решений обычно у туристов пару месяцев, где-то даже дней 50. Поэтому основные бронирования на лето будем видеть чуть дальше", - пояснил Груша.

Ежегодно Анапа принимает 4,5 млн туристов, в их обслуживании прямо или косвенно заняты более 180 тысяч человек, а доля курорта в общем объеме продаж туров по России у туроператоров и агрегаторов достигает 20%, сообщил Уманский. По его словам, бесперебойная работа курорта очень важна для всей российской туристической отрасли.

"Туристическая отрасль курорта создает более 30 тысяч рабочих мест, а применяя такой традиционный для отрасли мультипликатор в размере 6, мы получаем, что более 180 тысяч человек напрямую или косвенно задействованы в обслуживании туристов. В структуре продаж ключевых агрегаторов и крупнейших туроператоров доля бронирования Анапы достигает до 20% от общего объема продаж по стране. Поэтому, безусловно, вопрос подготовки летнего сезона в Анапе крайне важен", - подытожил он.