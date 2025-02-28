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Водолаз МЧС России погиб во время очистки дна моря от мазута в Анапе

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Спасатель-водолаз Краснодарского поисково-спасательного отряда МЧС России погиб во время проведении работ по очистке акватории Керченского залива в поселке Джемете (Анапа), сообщает пресс-служба МЧС России.

"При проведении работ по очистке акватории Керченского залива в поселке Джемете (Анапа) в установленный период времени на поверхность не поднялся спасатель-водолаз Краснодарского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.М. Нархова Семен Луговой. Незамедлительно на поиски был направлен страховочный водолаз, который обнаружил и поднял на поверхность пострадавшего сотрудника. К сожалению, реанимационные действия результатов не дали", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что спасатель первого класса Луговой служил в системе МЧС России с 2011 года, принимал участие во многих спасательных операциях. У погибшего остались жена и двое детей.

"Следственным отделом по городу Анапе СК России по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка в связи со смертью спасателя-водолаза в районе поселка Джемете. В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 28 февраля 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Анапа МЧС России
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