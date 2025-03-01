Поиск

В МИД РФ расценили визит Зеленского в США как полнейший политический провал

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон "являет собой полнейший политический и дипломатический провал киевского режима", говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном в субботу на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"О неадекватности, коррумпированности и недоговороспособности В. Зеленского российская сторона заявляла неоднократно на всех уровнях. Именно киевский режим отказался от продолжения переговоров по политико-дипломатическому урегулированию весной 2022 года, использовав ложь и манипуляции для оправдания продолжения боевых действий и получения западной военной и финансовой помощи", - говорится в комментарии.

По словам Захаровой, "безобразно хамским поведением во время пребывания в Вашингтоне В. Зеленский подтвердил, что является опаснейшей угрозой для мирового сообщества как безответственный поджигатель большой войны".

Отмечается, что "беспрецедентная в истории международной политики и дипломатии отрезвляющая взбучка, устроенная американским президентом В. Зеленскому в Белом доме - это еще и свидетельство политической слабости и запредельной нравственной деградации тех европейских лидеров, которые продолжают ратовать за поддержку утратившего связь с реальностью" главу украинского режима.

"Как и прежде, исходим из того, что действительно справедливое и устойчивое достижение мира возможно только при полном устранении первопричин украинского кризиса", - сказано в комментарии.

В миреТрамп обвинил Зеленского в неуважении к США на переговорах в Белом домеЧитать подробнее

"Чем скорее в Киеве и известных европейских столицах это осознают, тем ближе и будет мирное разрешение украинского кризиса", - резюмирует представитель МИД РФ.

Встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского прошла в Овальном кабинете Белого дома накануне и завершилась острой перепалкой. В результате не было пописано соглашение о сотрудничестве двух стран в области добычи на Украине полезных ископаемых, отменена совместная пресс-конференция лидеров.

МИД РФ Мария Захарова Украина Владимир Зеленский США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися

На выборах президента Абхазии к полудню проголосовали более 20% избирателей

На выборах президента Абхазии к полудню проголосовали более 20% избирателей

Что случилось этой ночью: суббота, 1 марта

Итальянский премьер выступила за срочный созыв саммита ЕС-США после встречи Трампа с Зеленским

Итальянский премьер выступила за срочный созыв саммита ЕС-США после встречи Трампа с Зеленским

В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов

В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов

Папе римскому потребовалась механическая вентиляция легких

Папе римскому потребовалась механическая вентиляция легких

Трамп обвинил Зеленского в неуважении к США на переговорах в Белом доме

Трамп заявил, что Зеленский пока не готов к урегулированию украинского конфликта

Трамп заявил, что Зеленский пока не готов к урегулированию украинского конфликта

Трамп заявил Зеленскому, что без США у того нет козырей на переговорах по Украине

Skype прекратит работу с мая

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5932 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе350 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2192 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });