В МИД РФ расценили визит Зеленского в США как полнейший политический провал

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон "являет собой полнейший политический и дипломатический провал киевского режима", говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном в субботу на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"О неадекватности, коррумпированности и недоговороспособности В. Зеленского российская сторона заявляла неоднократно на всех уровнях. Именно киевский режим отказался от продолжения переговоров по политико-дипломатическому урегулированию весной 2022 года, использовав ложь и манипуляции для оправдания продолжения боевых действий и получения западной военной и финансовой помощи", - говорится в комментарии.

По словам Захаровой, "безобразно хамским поведением во время пребывания в Вашингтоне В. Зеленский подтвердил, что является опаснейшей угрозой для мирового сообщества как безответственный поджигатель большой войны".

Отмечается, что "беспрецедентная в истории международной политики и дипломатии отрезвляющая взбучка, устроенная американским президентом В. Зеленскому в Белом доме - это еще и свидетельство политической слабости и запредельной нравственной деградации тех европейских лидеров, которые продолжают ратовать за поддержку утратившего связь с реальностью" главу украинского режима.

"Как и прежде, исходим из того, что действительно справедливое и устойчивое достижение мира возможно только при полном устранении первопричин украинского кризиса", - сказано в комментарии.

"Чем скорее в Киеве и известных европейских столицах это осознают, тем ближе и будет мирное разрешение украинского кризиса", - резюмирует представитель МИД РФ.

Встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского прошла в Овальном кабинете Белого дома накануне и завершилась острой перепалкой. В результате не было пописано соглашение о сотрудничестве двух стран в области добычи на Украине полезных ископаемых, отменена совместная пресс-конференция лидеров.