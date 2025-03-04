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Почти 100 тонн грунта с мазутом подняли водолазы со дна Черного моря на Кубани

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Водолазы МЧС с начала проведения работ собрали со дна Черного моря в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края почти 2 тыс. мешков грунта с мазутом, сообщает пресс-служба МЧС России.

"В прибрежной зоне города-курорта Анапа и Темрюкского района на 19 участках проведения работ протяженностью 14 км водолазными группами МЧС России совершено 1112 спусков, проведено водолазное обследование и сбор нефтесодержащих отходов в прибрежной зоне, собрано 1984 (более 99 тонн) мешков", - говорится в сообщении.

В РоссииНа ликвидацию последствий разлива мазута в Керченском проливе выделили еще 105 млн руб.Читать подробнее

Отмечается, что для отмыва мазута на дне Черного моря от донных отложений и последующего его сбора применяются компрессорные станции. С использованием трех эжекторных установок собрано и поднято уже более 6 тонн мазута.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.


Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 04 марта 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край Черное море Анапа Темрюкский район
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