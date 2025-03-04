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Утилизацию кормы танкера "Волгонефть 239" обещают скоро завершить

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Утилизация кормовой части танкера "Волгонефть 239", севшего в декабре на мель возле мыса Панагия в Темрюкском районе Краснодарского края, ведутся с опережением графика и будут завершены в ближайшее время, сообщил телеграм-канал Минтранса.

"Демонтировано 85% кормовой части танкера "Волгонефть 239". На переработку вывезли более 600 тонн металла. Сейчас демонтируют два последних танка аварийного судна. Заключительный этап утилизации идет с опережением графика, работы планируется завершить в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Экологическую безопасность их проведения продолжают контролировать специалисты Морспасслужбы.

Одновременно водолазы обследуют затонувшие фрагменты танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Они контролируют их положение и герметичность, а также собирают пробы грунта и воды. Техническое состояние фрагментов судов стабильное, отмечается в сообщении.

Демонтаж кормы танкера начался в конце января. Проект утилизации разработан Морспасслужбой и согласован Росприроднадзором. Тогда отмечалось, что работы должны быть завершены до конца марта.

Минтранс Росприроднадзор Темрюкский район Краснодарский край Керченский пролив Волгонефть 239
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