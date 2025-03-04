Песков не исключил, что прекращение военных поставок из США склонит Киев к миру

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Украина получает из США наибольшую часть вооружений и разведданных, поэтому приостановка Вашингтоном этой помощи может склонить Киев к мирному урегулированию, заявил программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фрагмент интервью выложил в своем телеграм-канале ведущий программы Павел Зарубин.

"Большая часть поставок так называемой продукции военного назначения идет именно из США. Все разведданные, в основном, данные спутниковой разведки и так далее все, в основном, идут по линии США", - сказал Песков.

"Если это действительно так, и если эти поставки будут приостановлены или остановлены, то большую часть всех боеприпасов, всей техники, всех разведданных киевский режим потеряет, и, наверное, можно, не предаваясь излишнему оптимизму, но скромно надеяться на то, что это может сподвигнуть киевский режим склониться в сторону попыток урегулировать ситуацию мирными средствами", - добавил Песков.

Ранее в этот же день он высказал эту мысль на брифинге, отметив: "Если США приостановят эти поставки, это будет, наверное, наилучший вклад в дело мира"