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Суд запретил офшорам Магомедова судиться с "Транснефтью" за пределами России

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 28 февраля запретил Torresant Industry ltd (Британские Виргинские острова) судиться с "Транснефтью" за пределами России.

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"Отказать в признании и приведении в исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения полностью", - говорится в информации на сайте суда.

Дело рассматривалось по иску "Транснефти" к Torresant Industry ltd о запрете инициировать и продолжать разбирательства в иностранных судах, связанные с ликвидацией Omirico Ltd (Республика Кипр), и взысканием убытков с монополии и подконтрольных ей лиц.

Как следует из судебной картотеки, дело рассматривалось в закрытом режиме.

Иск был подан 1 ноября 2024 года. Суд в ноябре в качестве обеспечительных мер запретил ответчику и его бенефициарам вести судебные разбирательства с "Транснефтью", которые являются предметом иска, а также запретил ликвидатору Omirico Ltd инициировать и продолжать разбирательства в иностранных судах, связанные с ликвидацией кипрской компании и взысканием убытков с трубопроводной компании.

В обосновании ходатайства об обеспечительных мерах говорилось, что в Высоком суде Англии и Уэльса рассматривается дело о взыскании убытков, инициированное гражданином России Зиявудином Магомедовым и иностранными компаниями, бенефициаром которых он себя заявляет, в том числе Port-Petrovsk Ltd (Британские Виргинские острова), против "Транснефти", госкорпорации "Росатом" и еще 20 ответчиков. Разбирательство состоит из двух самостоятельных групп требований, одна из которых заявлена Магомедовым и Port-Petrovsk к ПАО "Транснефть" о взыскании убытков на $5 млрд или $2,5 млрд, или о расторжении договора купли-продажи Omirico. Трубопроводная компания считает иск необоснованным, не признает юрисдикцию английского суда на его рассмотрение, получила антиисковые запреты Арбитражного суда Москвы на продолжение Магомедовым и Port-Petrovsk Ltd судебного разбирательства в отношении общества.

До начала 2018 года "Транснефть" совместно с Port-Petrovsk Ltd на паритетных началах владели компанией Omirico Ltd, которой принадлежало 50,1% акций НМТП. Впоследствии трубопроводная монополия выкупила долю Port-Petrovsk Ltd. В 2022 году по иску Генпрокуратуры к братьям Магомедовым было обращено в доход государства $750 млн, которые они получили от продажи "Транснефти" акций НМТП. Надзор и суд посчитали это имуществом, "в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы". Мещанский суд назначил Зиявудину Магомедову 19 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафом в 2,5 млн рублей. Его брата Магомеда приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд конфисковал в доход государства принадлежащие З.Магомедову акции в ряде структур, в том числе в ООО УК "Транспортная группа ФЕСКО", а также доли в АО "Русская Тройка", АО "Портовый Флот", АО "Портактив", ПАО "ВМТП", "Порт Петровск", "Феско Бункер" и др.

"Коммерсантъ" в сентябре 2023 года сообщал, что братья Магомедовы, находящиеся под стражей с 2018 года, подали в английский суд иск против бывших менеджеров FESCO, ее действующих и прежних акционеров, а также "Транснефти" и "Росатома". Они обвиняли ответчиков в "глобальном сговоре" с целью отчуждения их собственности в пользу госструктур и для себя путем вынуждения продажи активов по заниженной цене. Справедливую стоимость доли в НМТП истцы оценивали в $5 млрд, в FESCO - в $6 млрд без учета долей, которые могли бы быть получены по опционам, и прочих потерь.

Высокий суд Англии и Уэльса в январе 2025 года отклонил иск Магомедова к "Транснефти" на $5 млрд из-за российской подсудности и срока давности.

Британские Виргинские острова FESCO Транснефть Генпрокуратура Torresant Industry Omirico Ltd Зиявудин Магомедов
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