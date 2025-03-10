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Администрация Анапы подала иск к владельцам танкеров, потерпевших крушение в декабре

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Администрация Анапы подала в Арбитражный суд Краснодарского края иск к владельцам танкеров "Волгонефть 239" и "Волгонефть 212", потерпевших крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года.

Согласно картотеке арбитражных дел, иск подан 7 марта, но пока не принят к производству. Ответчиками выступают ООО "Кама Шиппинг" и ЗАО "Волгатранснефть".

В суде "Интерфаксу" сообщили, что с сутью претензий пока не ознакомлены. "Интерфакс" также направил запрос в администрацию Анапы.

Арбитражный суд Краснодарского края 13 февраля 2025 года привлек к административной ответственности компанию "Волгатранснефть", оштрафовав ее на 300 тысяч рублей за нарушение техрегламентов при эксплуатации судна "Волгонефть 239". Компания привлечена к ответственности по ч.2 ст.14.43 Кодекса об административных правонарушениях. Истцом выступала Новороссийская транспортная прокуратура.

27 февраля Арбитражный суд Краснодарского края привлек "Кама Шиппинг" к административной ответственности за нарушения требований техрегламентов при эксплуатации судна "Волгонефть 212", и оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

В суде сейчас также рассматривается иск ФГБУ "Морспасслужба" о солидарном взыскании с владельцев танкеров расходов за проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута. Проверка Ространснадзора установила, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение сезонных ограничений на плавание в акватории.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 10 марта 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Ространснадзор Волгатранснефть Кама Шиппинг Краснодарский край Керченский пролив Анапа
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