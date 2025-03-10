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На побережье Кубани в первую неделю марта нашли 22 мертвых дельфина

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - На черноморском побережье Краснодарского края за первую неделю марта нашли 22 мертвых дельфина, сообщает телеграм-канал научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа".

"Количество погибших китообразных снова стало увеличиваться. В феврале на побережье Краснодарского края и федеральной территории "Сириус" (было) зафиксировано 25 выбросов дельфинов, за первую неделю марта - уже 22", - говорится в сообщении.

Резкое увеличение числа погибших экологи связывают с сезоном выбросов китообразных, который обычно длится в Черном море с марта по июнь. Среди причин - рыболовные сети, ослабленный иммунитет после зимы и погодные условия. В 2025 году - это еще и загрязнение моря, в том числе от разлива мазута.

Ранее сообщалось, что после разлива мазута в Керченском проливе было найдено более 80 погибших дельфинов. По данным научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа", с конца января количество выброшенных погибших китообразных снизилось.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 10 марта 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Сириус Краснодарский край Черное море Керченский пролив Дельфа
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