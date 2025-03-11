По факту атаки дронов на столичный регион возбуждено уголовное дело

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки беспилотников на столичный регион в ночь на 11 марта, сообщила представитель СКР Светлана Петренко.

"По факту массированных атак московского региона украинскими беспилотными летательными аппаратами, в результате которых есть погибший и пострадавшие, Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК (террористический акт)", - сообщила она.

По ее словам, к расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК, а также эксперты СЭЦ ведомства.

В рамках расследования будут установлены обстоятельства произошедшего, типы беспилотных летательных аппаратов и взрывных устройств, а также размер причиненного ущерба.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью были сбиты 74 дрона летевшие к столице. Минобороны сообщило, что над московским регионом был сбит 91 дрон. В Подмосковье в результате атаки БПЛА есть погибший и пострадавшие.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского округа, Подольска, Электростали и Котельников.