В Кузбассе шахта "Алардинская" возобновила работу после декабрьского пожара

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Кузбассе шахта "Алардинская" (входит в ПАО "Распадская"), где в декабре 2024 года произошел пожар, возобновляет добычу угля, сообщили "Интерфаксу" в Сибирском управлении Ростехнадзора.

"06.03.2025 инспекторами управления установлено, что отсутствуют предпосылки возникновения чрезвычайной ситуации, угрозе здоровья и жизни людей и выдано заключение о возможности работы в очистном забое, не вошедшем в границу пожара. Постановлением Калтанского районного суда Кемеровской области 06.03.2025 досрочно прекращено наказание в виде административного приостановления деятельности в части ведения горных работ по добыче угля в очистном забое", - отметили в ведомстве.

Выемочный участок, на котором произошел пожар, затоплен и изолирован.

На "Алардинской" проведена работа по устранению нарушений, получены заключения специализированных институтов о "возможности ведения горных работ в условиях ООО "Шахта "Алардинская". Кроме того, отмечает Ростехнадзор, выполнены проектные решения, указанные в "Проекте тушения пожара", пожар локализован, "индикаторные пожарные газы в контрольных точках выработанного пространства отсутствуют".

Получить комментарий "Распадской угольной компании" (управляет активами ПАО "Распадская") "Интерфаксу" пока не удалось.

Пожар на "Алардинской" возник в ночь на 9 декабря, все горняки сразу же вышли на поверхность, пострадавших не было. Региональная прокуратура сообщала, что причиной возгорания мог быть подземный толчок. 12 декабря помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль заявил, что суд на 90 суток приостановил все горные работ на шахте, за исключением работ по обеспечению жизнедеятельности. "За допущенную аварию, связанную с пожаром в горных выработках", - объясняли остановку.

"Алардинская" добывает уголь марки КС (применяется главным образом в металлургии). Мощность шахты - 3 млн тонн угля в год. Промышленные запасы "Алардинской" превышают 420 млн тонн угля. Согласно отчетности компании, подтвержденные и вероятные запасы - 123,5 млн тонн угля.