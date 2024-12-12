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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Суд на 90 суток приостановил работу шахты из группы Распадская в связи с пожаром

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Суд на 90 суток приостановил работу шахты "Алардинская" (входит в ПАО "Распадская"), написал помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль в телеграм-канале.

Речь идет о приостановке всех горных работ, за исключением работ по обеспечению жизнедеятельности. "За допущенную аварию, связанную с пожаром в горных выработках", - сформулирована в сообщении причина приостановки.

Как сообщалось, пожар на "Алардинской" возник в ночь на 9 декабря, все горняки сразу же вышли на поверхность, пострадавших не было. Региональная прокуратура сообщала, что причиной возгорания мог быть подземный толчок. Ведутся работы по локализации пожара.

Алардинская Распадская
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