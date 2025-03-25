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Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае полностью ликвидирован

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Специалистам удалось полностью ликвидировать пожар на нефтебазе в Краснодарском крае после атаки БПЛА на минувшей неделе, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

"Коллеги доложили о том, что на нефтебазе в Кавказском районе полностью ликвидировали пожар, который начался в ночь на 19 марта после удара украинских беспилотников по этому объекту энергетической инфраструктуры", - написал Кондратьев.

Он подчеркнул, что в течение семи суток оперативные и экстренные службы работали в сложных условиях - тушили два резервуара, которые выгорели полностью, и вылившиеся из них нефтепродукты. Площадь пожара достигала 10 тыс. кв. метров.

"Справились с несколькими нештатными ситуациями, взрывом одного из резервуаров. Постоянно охлаждали остальные объекты на территории, чтобы уберечь их от огня. В ликвидации участвовали более 470 человек, в том числе специалисты из 16 муниципалитетов края и соседних регионов России", - добавил губернатор.

По его словам, в борьбе с огнем пострадали два специалиста, которых оперативно госпитализировали. В настоящий момент их уже выписали из больницы.

Как сообщалось, 19 марта в результате атаки украинских беспилотников начался пожар на нефтебазе в станице Кавказской. Произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов. Площадь пожара составляла 4,25 тыс. кв. м. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности.

В пятницу, 21 марта, в процессе тушения из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов, огонь распространился на второй резервуар. Общая площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м.

К тушению пожара привлечены группировки МЧС России из Ставропольского края, Республики Адыгея, Ростовской области, а также техника из 16 муниципалитетов Краснодарского края.

В Минобороны РФ заявляли, что объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума.

Краснодарский край
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